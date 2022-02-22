На Евровидение-2022 Украина отправит группу KALUSH Orchestra, а не Алину Паш.

KALUSH Orchestra поедет на конкурс с песней «Stefania».

«Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой», — сказал вокалист KALUSH Orchestra Олег Псюк.

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