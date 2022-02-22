Германия останавливает процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» до дальнейшего распоряжения. Причина — признание Россией «Л/ДНР».

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Der Tagesspiegel.

Шольц заявил, что Россия нарушила все международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправденный» шаг, признав независимость «Донецкой и Луганской народных республик».

По его мнению, остановка процесса одобрения газопровода даст сигнал Москве, что такие действия не останутся без последствий: «Россия не имеет поддержки в мире». Одновременно с этим Шольц выразил поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.