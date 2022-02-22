Госдума Российской Федерации единогласно ратифицировала внесенные президентом Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщают российские СМИ.

В подписанном документе сообщается, что «стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров», а также на принципах равноправия и невмешательства.

Уже известно, что договоры охватывают сферы экономики (к примеру, использование российского рубля), обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и прочее.

Стоит отметить, что в России заявляют о признании «ЛНР» и «ДНР» в тех границах, в которых «республики» провозгласили себя в 2014 году. Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» — это вся Донецкая область. Аналогичное заявление делал и главарь «ЛНР».

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