В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 23 февраля. Местами пройдет мокрый снег с дождем.

Согласно прогнозу, который опубликован в Facebook, 23 февраля в юго-восточных и восточных областях ночью и утром ожидается дождь. В западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег; температура в течение суток 2-7° мороза.

В Карпатах спасатели фиксируют уникальное, но чрезвычайно опасное явление – «снежные фонтаны».