США осуждают решение России признать ЛДНР. Такое решение президента РФ Владимира Путина будет встречено Соединенными Штатами решительным ответом. Об этом говорится в заявлении временно поверенного по делам посольства США в Украине Кристина Квин, которое располагает РБК-Украина. "Мы все слышали вчерашнюю речь президента Путина. Его возмутительные заявления об Украине и украинском народе были бредовыми, отражающими искаженное видение, напоминающее не глобального лидера, а худших авторитаристов Европы", — заявила она. По словам Квина, президент Джо Байден вчера подписал указ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими лицами "ЛДНР", их территории или с них. "Мы продолжаем координировать действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять дополнительные шаги в ответ на эти неспровоцированные и неприемлемые действия России", — добавила Квин. При этом она добавила, что безрассудные действия Путина угрожают не только Украине, но и всему международному порядку, поддерживающему глобальный мир и безопасность со времен Второй мировой войны. Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали "договоры о дружбе" с ними. Отметить, США назвали признание Россией "ЛДНР" непровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.