Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала «Л/ДНР» в границах, которые прописаны в их «конституции», уточнив при этом, что речь идет о границах Луганской и Донецкой областей, которые в составе Украины.

«В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их конституции. А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин.

Отдельно Путин заявил, что долгосрочное урегулирование ситуации на Украине зависит от признания волеизъявления людей, живущих в Крыму и Севастополе.