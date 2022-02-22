Служба безопасности Украины заявила о предотвращении четырех терактов, которые должны были устроить в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Харькова. По предварительным данным, теракты курировали из Российской Федерации.

Исполнитель, который должен был устроить теракты, установлен правоохранителями. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера СБУ в Харьковской области Лилию Домашенко.

На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс необходимых действий. Также СБУ предупредило о предотвращении терактов представителей УПЦ МП.

В сети уже есть аудиозапись разговора местного жителя с куратором из РФ. Мужчина должен был разбить стекло, облить бензином и поджечь здания религиозных организаций. За это он должен был получить 1 тысячу долларов.

Силовики СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя главаря одной из группировок так называемой «Казачьей национальной гвардии», которая воевала на стороне боевиков «ЛНР».

Жительница Донецкой области задержана по подозрению в сотрудничестве с участниками незаконных военных формирований. Женщина, имея образование картографа, передавала боевикам данные о дислокации бойцов ВСУ.

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», когда тот пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.