За 27 дней до старта сезона-2022 в чемпионате мира Формула-1 пора разобраться с новым техническим определением Королевских гонок. Слово на букву "Д" – DRS. Термин DRS простыми словами на крохотные детали разберет РБК-Украина. Деталь болида, позволяющая уменьшать силу лобового сопротивления на болид и увеличивать его скорость, называют Drag reduction system или DRS (ДРС).

Well, @LewisHamilton полностью называется при получении пресс-конференций @Max33Verstappen tried out DRS через Turn 1 with no issues #BritishGP #F1 pic.twitter.com/pGkqZejVsW — Formula 1 (@F1) Июль 6, 2018 Система понижения лобового сопротивления появилась в Формуле-1 в 2011 году. Так Международная автомобильная федерация (FIA) стремилась добавить зрелищности гонки благодаря увеличению количества обгонов. Уложенное задание DRS выполнило полностью. Будущий чемпион мира Нико Росберг уже после второго гран-при сезона-2011 назвал систему "лучшим новшеством за всю историю Формулы-1". Его слова подтвердили и цифры. Количество обгонов выросло ориентировочно вдвое. Принцип работы DRS достаточно прост. Каждый болид Королевской автогонки оснащен передним и задним антикрыльями. Они придают машинам прижимную силу, особенно на прямых со скоростью более 250 км/ч. При появлении DRS пилот кнопкой на руле болида может уменьшать угол наклона части заднего антикрыла. Как следствие, он перестает блокировать поток воздуха, а машина прибавляет в скорости (до 12 км/ч в конце прямых). Эффект от применения DRS заставил организаторов составить правила использования системы. Перед каждым гран-при они заранее определяют 1-2 "зоны Drag reduction system". Там пилот может воспользоваться системой, если его отставание от гонщика впереди меньше одной секунды. Кроме того, DRS позволяют использовать с 3-го круга по старту гонки или на третий круг по возвращении автомобиля безопасности в боксы. В дождливых условиях директор гонки вводит запрет на использование системы. Сезон-2022 в Формуле-1 начнется 20 марта из Гран-при Бахрейна. Всего в этом году в чемпионате запланировали 23 гонки. Поклонники Королевской автогонки львиную долю обгонов увидят именно благодаря системе DRS. Напомним, что команда "Альпин" представила обновленный болид на предстоящий сезон Формулы-1. К слову, раньше термин Формулы-1 "гравий" разобрали простыми словами.