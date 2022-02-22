Большинство населения каждого из украинских регионов считает, что есть серьезная угроза полномасштабной агрессии со стороны России. При этом абсолютное большинство людей возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство России.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 1-12 февраля.

По состоянию на первую декаду февраля, 39% населения Украины считало, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России или очень вероятна, или неизбежна. Еще 33% опрошенных склонны к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна. В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит только 7% украинцев. Во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса, большинство населения склоняется к тому, что существует серьезная угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Интересно, что абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на Россию. Эту точку зрения разделяет большинство населения на Западе (84%), Юге (59%), Востоке (41%) и центральной части Украины (60%).

Четверть граждан Украины считает, что вина лежит на руководстве Украины. Это мнение доминирует только на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей (53%).

44% опрошенных русскоязычных украинцев считают, что именно Россия несет основную ответственность за нынешнюю напряженность.

В случае обострения военного конфликта 43% украинцев выступают против любых уступок России, даже при условии обещаний со стороны РФ прекратить агрессию против Украины.

22 февраля Госдума Российской Федерации единогласно ратифицировала внесенные президентом Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» и «ЛНР». При этом в России заявляют о признании «ЛНР» и «ДНР» в тех границах, в которых «республики» провозгласили себя в 2014 году. Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» — это вся Донецкая область. Аналогичное заявление делал и главарь «ЛНР».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для военного положения в Украине.

Оккупационные власти «ЛНР» заявили, что считают своей территорией всю Луганскую область. В связи с этим требуют от Украины добровольно отвести войска.

Следствием признания Россией «Л/ДНР» может стать исключение ее из Европейского банка реконструкции и развития.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу решения России признать так называемые «ДНР» и «ЛНР».

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Путин после признания «ЛНР» и «ДНР» подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы «миротворцах».