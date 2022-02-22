Бренд IENKI IENKI разработал уникальную коллекцию верхней одежды для команды Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – Antarctic Expedition Parka. Коллаборация – реализация новой программы бренда Advanced Research, цель которой – изучение и дальнейшее использование новейших технологий для выполнения нестандартных задач в сложных погодных условиях. Трудоемкий процесс создания парков занял полгода. За этот период команда бренда тесно сотрудничала с полярниками, изучая опыт пребывания в Антарктике. Поскольку участники экспедиций живут и работают в строгих погодных условиях (низкая температура, постоянная влажность, снег и дождь, брызги ледяной воды, сопровождающие работников на длительных выездах на лодках), им необходима качественная экипировка.

Участники 27-й Украинской антарктической экспедиции аэнки IENKI (фото: instagram.com/ienki_ienki) Парка Antarctic Expedition готова оградить своего владельца от всех вышеперечисленных проблем. Наружная ее часть выполнена из технической ткани из полиэфирного микроволокна от итальянской текстильной фабрики Majocchi. Внутри модели – многослойный пуховой утеплитель, обработанный гидроскопическим составом. А между внутренним и внешним слоями вшита водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана. К тому же парки получились стильными: алые модели дополнены голубыми нашивками и меховой окантовкой на капюшонах.

Модели получились удобные и элегантные (фото: instagram.com/ienki_ienki) Для съемки коллаборации IENKI IENKI и НАНЦ был приглашен украинский фотограф Саша Маслов, уже 10 лет живущий в Нью-Йорке и прославившийся документальными фотопроектами "Ветераны" и "Ukrainian Railroad Ladies". Героями фотосессии стали члены экипажа ледокола "Ноосфера", который впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом. В марте вся партия верхней одежды IENKI отправится в Чили, а оттуда – на станцию "Академик Вернадский". Также смотрите лучший стритстайл на Неделе моды осень-зима 2022 года в Лондоне. Ранее Пенелопа Крус показала красочный лук на премьере нового фильма.