Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что действия России на Донбассе, в частности, признание "ЛДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного общего проекта. Речь идет о финско-российской атомной электростанции на севере Финляндии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Глава Финляндии не стал комментировать ситуацию вокруг Украины, но заявил, что действия РФ могут сказаться на безопасности совместного ядерного проекта. "Безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки", – заявил Нийнисте. По его словам, правительство Финляндии примет окончательное решение о строительстве в скором времени. Отмечается, что Финская АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и "Росатома", которому принадлежит 34% акций. Напомним, Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков.