Великобритания вводит санкции против России после ратификации Государственной думой соглашения с «Л/ДНР» и ввода регулярных войск на Донбасс.

Санкции объявляет британский премьер Борис Джонсон.

Как сообщает Telegram-канал «Дождя» под санкции попали Промсвязьбанк, банк «Россия», Генбанк и Индустриальный сберегательный банк.

«В британском парламенте вспомнили «список Навального» — список близких к Путину людей, против которых стоит ввести санкции, предложенный Навальным. Джонсон отвечает, что Тимченко и Ротенберги есть в этом списке, и «это лишь часть первой партии», — сообщает канал.

