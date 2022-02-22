Верховная Рада приняла заявление в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщает «Украинская правда», «За» проголосовали 336 нардепов.

«Приняв указанное решение, Российская Федерация в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей, подписантом которых она является, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран — участниц Нормандского формата и в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В рамках процесса мирного урегулирования и законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины» и границы временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий. Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует.

Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулированию международного вооруженного конфликта», — говорится в документе.

В документе указано, что в развитие своих предварительных заявлений по вооруженной агрессии РФ против Украины Верховная Рада:

подчеркивает, что Автономная Республика Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией;

заявляет об отсутствии юридических последствий принятого Российской Федерацией решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры по отмене своих противоправных решений, направленным подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, как и устранения последствий, вызванных такими действиями Российской Федерации;

призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание;

констатирует тот факт, что Российская Федерация является агрессором – стороной конфликта и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины;

осуждает и возлагает ответственность на Российскую Федерацию за резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, к которым прибегла Российская Федерация с целью создания надуманного повода для принятия решения о признании незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

поддерживает направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины;

поддерживает инициативу президента Украины о созыве срочного расширенного заседания Совета Безопасности ООН (Саммит безопасности) с участием Украины с целью предоставления реальных гарантий безопасности и обеспечения немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН для эффективной деэскалации и предоставления реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности. в пределах международно признанных границ;

призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи решительно осудить указанное решение Российской Федерации как незаконное;

подчеркивает, что это решение является частью многолетних системных усилий Российской Федерации, направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности и разрушение ее государственности;

призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации безопасности в Европе, включая заморозку запуска Северного Потока-2, отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора;

призывает правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны Российской Федерации, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.