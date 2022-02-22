Высший совет правосудия 22 февраля 2022 официально прекратил свою работу. Сегодня из него уволились сразу 10 членов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРП. Сообщается, что десять членов Высшего совета правосудия написали заявления об уходе с должностей и их сегодня удовлетворили. Таким образом, в составе ВРП остается всего 5 членов из 15, и он неполномочен. Отметим, это означает, что на неопределенное время в Украине не будет органа власти, решающего кадровые и финансовые проблемы судебной власти. Причиной массового увольнения стало недовольство Этическим советом, который 8 февраля приступил к процедуре оценки действующих членов ВРП, не проведя собеседования с кандидатами на шесть вакантных должностей. При этом Высший совет сомневается в конституционности деятельности Этического совета. Напомним, осенью 2021 года Конституционный суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия. Отметим, Верховный суд считает, что создание Этического совета с иностранными экспертами, проводящими собеседования с кандидатами и оценивающими нынешних членов ВРП, может быть неконституционным.