Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для военного положения в Украине.

В ходе совместного с президентом Эстонии брифинга он заявил, что не верит в полномасштабную эскалацию, но если она будет, в стране объявят военное положение:

«Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет — будет введено военное положение».

Он также сообщил, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к нему с просьбой о разрыве дипломатических отношений с Россией. Документы будут рассмотрены в ближайшее время.