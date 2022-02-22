Президент Украины Владимир Зеленский после российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" продолжает серию переговоров с зарубежными лидерами. Сегодня он побеседовал с венгерским премьером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президент. "Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией с безопасностью в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", — отметил Зеленский. В свою очередь, Орбан в своем Twitter заявил об участии Венгрии в усилиях по достижению мира. "Мы поддерживаем суверенитет Украины – вот что я сказал главе украинского государства. Наша страна участвует в совместных усилиях ЕС по достижению мира", — отметил он. Напомним, сегодня Зеленский поднимал вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР" в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган назвал решение президента России Владимира Путина неприемлемым.