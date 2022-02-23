Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил президента РФ Владимира Путина с российским царем Николаем I. По его словам, глава Кремля совершит ошибку, если пойдет на конфликт с Западом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт The Guardian. "Шотландский гвардейский полк толкнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь совершил Путин. У него не было друзей, не было союзников", — отметил глава Минобороны. В своем заявлении он имел в виду Крымскую войну (1853-1856 гг.), когда королевский пехотный полк Британии осаждал город Севастополь. Сражение длилось 349 дней. Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Отметим, что в оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России. Они должны выполнять якобы миротворческие функции.