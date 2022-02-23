Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявил, что пока никакой альтернативы ТКГ нет. Надо подождать немного, чтобы понять, минские договоренности полностью умерли или нет.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ.

«Думаю, мы на нее придем — вопрос в том, придет ли другая сторона», — сказал РБК-Украина Мережко.

Москва и ранее не признавала себя стороной минских договоренностей и с ее точки зрения даже после признания «Л/ДНР» ничего не поменялось. В то же время, как отметил Мережко, есть ряд практических вопросов, связанных с Донбассом, которые так или иначе надо будет решать. В частности, об освобождении незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

«Какая-то коммуникация все равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать», — заключил нардеп.