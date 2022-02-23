Часто после зимы все активно готовят свое тело к лету. Поэтому специалисты назвали эффективный для похудения листовой овощ. Эта зелень полезна не только для пищеварения, но и способна снизить риск сердечных заболеваний, кровяное давление и уровень холестерина. Об этом пишет Сleanseclub. В частности, королем листовых овощей считается шпинат. По словам диетолога Дженни Чемпион, шпинат является лидером среди других овощей для похудения. Также она добавила, что шпинат супернизкокалорийный, 100 граммов сырого шпината содержат всего 23 калории. К тому же в зелени очень мало углеводов, что способствует уменьшению веса. Известно, что 100 г сырого шпината содержат 143 грамма углеводов. Этот листовой овощ способен насытить организм на долгое время.

Шпинат способствует похудению (freepik) Кроме того, продукт содержит высокое содержание и клетчатки обеспечивает длительное чувство сытости и регулярный стул. Однако диетолог предупреждает о негативных последствиях чрезмерного потребления шпината. Он может нарушить работу щитовидной железы или привести к образованию камней в почках. Поэтому лучшая суточная порция листовой зелени – 300 граммов. Шпинат защищает от повреждений слизистой, возвращает в норму углеводный обмен, участвует в изготовлении важных для организма гормонов и помогает похудеть. Людям, которые часто страдают стрессом, шпинат помогает восстановить покой и работоспособность. Он хорошо переваривается и быстро усваивается, в отличие от другой зелени. Ранее мы сообщали, что диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья. Также мы писали, что эксперты назвали продукты, которые мыть нельзя перед приготовлением.