Президент Реджеп Таип Эрдоган 23 февраля позвонил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы он заявил, что война в Украине никому не принесет пользы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз канцелярии президента Турции. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Украины. Эрдоган заявил Путину, что не признает шаги России, направленные против украинского суверенитета и территориальной целостности. Турецкий лидер подчеркнул, что это "принципиальная позиция". Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что война в Украине никому не выгодна. Турецкий лидер призвал своего российского коллегу к продолжению дипломатических контактов и переговоров. По его словам, Турция готова внести свой вклад в понижение напряженности и сохранить мир. Напомним, ранее Эрдоган заявил, что у Турции тесные связи как с Украиной, так и с Россией, и потому не планирует вводить санкции против Москвы после ее признания так называемых "ЛДНР". Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. В ходе беседы поднимался вопрос признания Россией так называемых ЛДНР.