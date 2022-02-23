23 февраля началась очередная кибератака в Украине. В частности, закончил работать сайт Министерства иностранных дел Украины. Подробности – в материале РБК-Украина. Что происходит 23 февраля после 15:00 по киевскому времени началась новая кибератака на Украине. В настоящее время не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины. Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел. При этом не работает сайт Кабинета Министров Украины. Что говорят киберэксперты В комментарии РБК-Украина соучредитель NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть проведена DDoS-атака. "Сайты пытаются открыться, но сильно топят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации",- в комментарии РБК-Украина рассказал Баранович. Что говорят в киберполиции В комментарии РБК-Украина представители киберполиции сообщили, что пока нет информации о взломах сайтов правительственных ведомств. Что говорят в ГССИ От комментариев РБК-Украина представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока воздержались. Ранее РБК-Украина писала, что хакеры совершили атаку на главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Также РБК-Украина писала, как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью.