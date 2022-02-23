Чрезвычайное положение в Украине решили ввести на заседании Совбеза 23 февраля. Максимальный срок действия ЧС в Украине составляет 60 дней. Детальнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения — в материале РБК-Украина ниже. ЧС во Львове Мэр Львова Андрей Садовый уже анонсировал ряд ограничений, которые будут введены после введения ЧП. Он также добавил, что для координации действий создан оперативный областной штаб. Да, во Львове следующие требования: всем гражданам нужно всегда иметь при себе документы; въезд/выезд на территорию города и области будет контролироваться в усиленном режиме; любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и содержимого; запрещено проводить массовые мероприятия.НС в Киеве: что запретят Мэр Киева Виталий Кличко вышел со срочным обращением к киевлянам, в котором объяснил, в каких условиях и правилах будет жить столица при ЧС. По словам Кличко, после введения чрезвычайного положения начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА. В частности, может быть усилен контроль выезда или въезда, также возможно ограничение движения транспорта и запрет митингов. штаб Киева, который соберется после заседания Совета. Когда в Украине введут ЧС Верховная рада сегодня вечером соберется на внеочередное заседание, на котором будут рассматриваться вопросы введения ЧС по всей Украине. Ориентировочное заседание состоится в 17:00. Как будут работать банки при ЧС Как сообщили в Нацбанке, в случае введения ЧП в Украине, банковская система будет работать в обычном режиме. "Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – сообщили в НБУ. Где и когда вводят ЧС в Украине Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение вводится по всей Украине кроме Донецкой и Луганской областей. По словам Данилова, в этих областях с 2014 года действует отдельный правовой режим (ООС и все руководство находится в военных, все правовые вопросы решены). "Обсуждался (на СНБО, – ред.) вопрос введения чрезвычайного положения, решение было принято, согласно закону, Верховная рада должна это утвердить в течение 48 часов. Я сегодня буду иметь доклад в ВР по этому вопросу", – пояснил он. Сроки ЧС в Украине По словам Данилова, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней. Комендантский час Отвечая на вопрос о том, будет ли вводиться в Украине комендантский час на время чрезвычайного положения, Данилов заявил, что это будет зависеть от ситуации. Какие ограничения Данилов перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧС в Украине: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, досмотр транспорта, проверка документов.