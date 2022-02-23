МИД Украины рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Российскую Федерацию.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИД также сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации на случай возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования.