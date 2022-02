К территории Украины, которая граничит с югом Беларуси, прибыло около ста единиц военной техники и десятки палаток для размещения военных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые фотографии Maxar.

Также на снимках запада России вблизи границы с Украиной заметили новый полевой госпиталь вдобавок к военному гарнизону. По данным Maxar, у западных границ России также были замечены транспортеры, используемые для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Images show new deployment of military vehicles in Belarus -Maxar https://t.co/8weFoMb9PV pic.twitter.com/ofZk2JuYWF

— Reuters (@Reuters) February 23, 2022