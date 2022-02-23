За один день неравнодушные люди перевели на счет фонда помощи украинским военным "Вернись живым" более 20,5 миллионов гривен, что больше, чем было перечислено за весь 2021 год. Об этом благотворительная организация "Вернись живым" написала на своей станице в Facebook. "За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. Сутки против года. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой", — говорится в сообщении. Директор фонда Тарас Чмут отметил, что такой уровень финансовой поддержки говорит о том, что украинцы готовы сражаться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. "Сейчас у фонда есть сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев, и выигрывать государству время там, где оно не успевает", — добавил он. В фонде "Вернись живым" также поблагодарили всех, кто приобщился к помощи. "Люди, вы невероятны. Лучший тыл! Самая сильная помощь войску!" – отметили в организации. Пользователи сети тоже рады таким новостям. Как классно! Невероятная новость для поднятия боевого духа! Наш народ непобедим. Слава Украине! Панику и сомнения конвертируем в финансовую помощь. Поддерживаем, поддерживаем и будем поддерживать! Спасибо вам за отданный труд! Невероятно крепкая поддержка украинским воинам!! Слава Украине! Героям Слава! Пусть наши бойцы знают, что они не одни. Народ Украины готов поддерживать своих воинов. Слава воинам! Украинцы, дорогие. Мы невероятны. И непобедимы!!! Напомним, в Берлине и Париже люди поддержали Украину и вышли против агрессии РФ. Мы также писали, что украинские звезды осудили действия Кремля и призвали поддерживать армию Украины.