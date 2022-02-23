Верховная Рада планирует внести изменения в государственный бюджет — на нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен.

Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, говорится на сайте партии.

По ее словам, планируется выделить 21 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ, 6,46 млрд грн – на вооружение, 1,4 млрд грн на закупку горюче-смазочных материалов, 1,15 млрд грн на силы ТрО, 3,73 млрд грн – закупку средств индивидуальной защиты (100 тыс. комплектов), 1,5 млрд грн на закупку услуг по организации питания (около 40 тыс. военнослужащих), 0,21 млрд грн на закупку сухих пайков (700 тыс. наборов), 1 млрд грн – закупка предметов вещевого имущества.

Пути наполнения бюджета на эти нужды – рента из компаний, работающих в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.

«Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты – там около 2 млрд в месяц. Кроме того, сегодня регистрируются и завтра могут попасть на рассмотрение парламента законопроекты об изменениях в бюджетный кодекс, по которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии. А также законопроект об изменениях в закон о закупках о временном выводе некоторых групп товаров, важных для закупки из процедур», – отметила глава партии.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля записал новое видеообращение к украинцам по поводу признания Россией так называемых «Л/ДНР». Он сообщил, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации, но необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования — издан указ о призыве резервистов в особый период: «Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке».

Служба безопасности Украины обнародовала разговоры боевиков «ЛНР» и «ДНР», которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

