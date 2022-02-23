Компания Samsung использует "устаревшие" материалы для производства 6,8-дюймовых OLED-дисплеев в новых S22 Ultra. Речь идет о наборе материалов M11, который применяли в модели Galaxy S21 Ultra. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Elec. Вероятно, такой шаг обусловлен тем, что компания планирует увеличить поставки S22. Следует добавить, что наборы материалов M-серии применяются для OLED-панелей и поставляются как Samsung Electronics, так и Apple.

В то же время 6,6-дюймовый S22 Plus будет оборудован набором M11, а 6,1-дюймовый S22 – M10.

Возможно, набор серии M12 будет применен уже компанией Apple при разработке новых iPhone 14 или новых гибких смартфонов от Samsung.

Серию M9, вероятно, будут применять среди смартфонов начального и среднего уровня. Напомним, РБК-Украина раскрывало все характеристики новенького флагмана от Samsung – Galaxy S22 Ultra.