Президент Польши Анджей Дуда допускает, что санкции против России могут прийти к такой точке, что ее гражданам будет запрещен въезд в страны Европейского союза. Он подчеркнул, что с сожалением будет поддерживать такие ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Киеве. "Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться в тот порядок, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, — ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", — отметил Дуда. По его словам, международное сообщество пытается обеспечить мир своим гражданам. "Демократические страны должны сделать сегодня все, чтобы сдержать агрессора. Я глубоко верю, в это как президент страны-участницы ЕС и НАТО… что нам удастся сделать это мирным путем и эффективно. Хотя принимаю во внимание и то, что санкции должны быть очень мощными, и как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия граждан России, но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", — добавил Дуда. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность введения визового режима в Россию зависит от дальнейших шагов российской стороны. В преддверии США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны ввели санкции против РФ за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".