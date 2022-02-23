Власти Канады, Австралии и Японии также ввели санкции против России после ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» и «ЛНР».

Как пишет «Дождь», санкции коснутся поддержавших это решение депутатов Госдумы и членов Совета безопасности, а также госдолга России.

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада осуждает действия российских военных, включая приказы об их продвижении в Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он ввел санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание самопровозглашенных республик. Канада также запретила своим гражданам вести любую финансовую деятельность с «ДНР» и «ЛНР» и операции с российским госдолгом. Также введен запрет на операции с двумя российскими государственными банками. По словам Трюдо, это только «первый раунд» санкций.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям «ДНР» и «ЛНР» и заморозке их капиталов в Японии. Гражданам страны будет запрещено проводить операции с госдолгом России и вступать в торговые отношения с самопровозглашенными «республиками». В случае эскалации Япония рассмотрит ужесточение санкций, сообщил Кисида.

Австралия введет запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности России, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Он также расширит действующие санкции, «которые касаются Крыма и Севастополя», на «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, ранее санкции против России ввели США, Великобритания и Евросоюз. Евросоюз внес в черный список 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание «Л/ДНР», а также банки и организации, финансирующие российские операции на Донбассе, представители оборонного сектора и банки, финансирующие «российских лиц, принимающих решения». СМИ сообщали, что под санкции попали министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

США ввели санкции против суверенного долга России, госкорпорации ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и их дочерних структур, а также сыновей главы ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. По данным Reuters, США также планируют перестать выдавать лицензии на различную технику, компьютеры и авиационные детали, тем самым запретив их вывоз в Россию.

Великобритания запретила въезд Геннадию Тимченко, Борису и Игорю Ротенбергам и заморозила их активы, а также ввела меры против банка «Россия», Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.