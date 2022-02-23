Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima – und Umweltschutz MV) отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Он был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR. Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ), организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации. "Совет директоров согласился, что теперь мы должны учесть это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренном уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", — отметил он. Он также подчеркнул, что все деловые операции были прекращены со вчерашнего вечера. Напомним, фонд для помощи в обходе санкций против "Северного потока-2" был создан в январе 2021 года. Данный фонд разрешал задействованным в строительстве трубопровода компаниям закупать оборудование и стройматериалы. Накануне Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" после российского признания так называемых "ЛДНР".