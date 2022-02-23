Известный российский журналист Юрий Дудь опубликовал пост, в котором выступил против войны с Украиной.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram.

Публикацию он начал с того, что признался, недавно он посетил Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие».

«Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера (речь о заседании Совбеза России, — ред.) большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», — пишет Дудь.

«Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал», — добавил он.

Дудь также вспомнил, как в интервью с музыкантом Animal ДжаZ Александром Красовицким, тот ответил на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?»:

«Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

«Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я. Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни», — резюмирует Дудь.

22 февраля Госдума Российской Федерации единогласно ратифицировала внесенные президентом Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» и «ЛНР». При этом в России заявляют о признании «ЛНР» и «ДНР» в тех границах, в которых «республики» провозгласили себя в 2014 году. Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» — это вся Донецкая область. Аналогичное заявление делал и главарь «ЛНР».

В Украине вводят режим чрезвычайного положения. Его вводят во всех областях, кроме Луганской и Донецкой (там уже действует особый режим).

ГПСУ сообщила о первых дополнительных временных режимных ограничениях — их введут в районах, которые граничат с Россией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, а также примыкают к морскому побережью.