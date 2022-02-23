Луганская область не будет вводить режим чрезвычайного положения. Однако в регионе усилят проверки на блокпостах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая во время брифинга. "Что касается Луганской области – все остается так же, как и было. Единственное – это то, что командование ООС ввело "красный режим". Но мы все знаем, что это такое. Это более тщательные проверки на блокпостах. Никаких дополнительных ограничений нет" , – заявил Гайдай. Глава ОГА обратился к жителям Луганской области и призвал не обращать внимание на провокации российских оккупантов. Как сообщало РБК-Украина ранее, в СБУ заявил, что введение режима ЧС не повлияет на повседневную жизнь украинцев. Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения в материале РБК-Украина.