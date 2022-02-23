Верховная Рада 23 февраля может ввести режим чрезвычайного состояния в Украине.

По словам заместителя председателя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, о каких регионах идет речь еще точно неизвестно, пишет РБК-Украина.

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская параллельно сообщает, что режим ЧС будет касаться, прежде всего Донецкой и Луганской областей, а также вероятно, Киева и области, Харьковской и Херсонской области.

Согласно закону, чрезвычайное состояние вводится максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.