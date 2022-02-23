В Украине вводят режим чрезвычайного положения. Его вводят во всех областях, кроме Луганской и Донецкой (там уже действует особый режим).

Об этом стало известно в ходе брифинга после заседания СНБО.

«По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, накануне Совет Федерации РФ дал разрешение президенту Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом — на Донбассе.

Режим чрезвычайного положения — ограничения

Данилов заявил, что в Украине могут ввести ряд ограничений: усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.

Ограничения будут вводиться на местном уровне, в зависимости от ситуации с безопасностью:

«В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения».

Комендантский час

Данилов заявил, что комендантский час также будут вводить в зависимости от ситуации.

Напомним, закон о чрезвычайном положении предусматривает особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения.

Комендатуры на местах могут вводить комендантский час с запретом находиться на улицах без специальных пропусков в установленные часы суток. Обычно это ночное время. Контролируют выполнение этих распоряжений жителями определенного населенного пункта военный комендант и специальные комендантские патрули (военнослужащие или сотрудники полиции), вооруженные огнестрельным оружием.

Если человек во время комендантского часа находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль вправе его задержать для проверки документов и чтобы установить причину нарушения комендантского часа.

