Во Львове в маршрутке вор вытащил из кармана мужчину телефон и попытался скрыться, но злоумышленника схватили неравнодушные пассажиры, также вызывавшие правоохранителей. Об этом 23 февраля передали в пресс-службе милиции Львовской области. Как оказалось, задержанный карманник — 45-летний львовянин — уже раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Инцидент произошел вчера утром по улице Липинского. Пассажир, у которого воришка стащил телефон, обнаружил пропажу и вместе с другими людьми не дал тому выскочить из салона на улицу. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции. У злоумышленника при задержании изъяли вещественные доказательства. "Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на ограбление) Уголовного кодекса Украины", — рассказали правоохранители. Теперь карманнику грозит до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Во Львове задержали вора-рецидивиста, который орудовал в маршрутке (фото: lv.npu.gov.ua) Ранее сообщалось, что в маршрутке Киева пассажиры с поличным поймали хромого карманника, который "работал" с подельником. Напомним также, перед этим в Киеве пенсионерка жестко наказала вора, "немного" его избив.