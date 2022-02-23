Чрезвычайное положение в Украине по всей стране Верховная Рада планирует ввести сегодня. Также начался призыв резервистов на военную службу, а в Харьковской области ужесточаются меры безопасности. Кроме того, появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о наращивании количества российских войск у украинской границы. Подробнее о том, что происходит в Украине сегодня, о ситуации на Донбассе, о действиях России и реакциях на это мира – в текстовом онлайне РБК-Украина . Главное на 16:00: Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине; спутниковые снимки показывают наращивание присутствия российских войск в Беларуси на границе с Украиной; Зеленский заявил, что Украине требуются срочные гарантии безопасности; боевики продолжают обстрел на Донбассе по тяжелому вооружению. 16:45 Государственная пограничная служба Украины и Укрзализныця в комментарии РБК-Украина ответили, будут ли закрывать границу с Беларусью и останавливать движение поездов. "Железнодорожное пассажирское сообщение с Беларусью закрыто с марта 2020 года, восстановление пока не рассматривается", — сообщили в УЗ. "Решение о закрытии границ в компетенции правительства. Если правительство его примет, мы будем выполнять", — заявили в ГНСУ. 16:38 Президент Польши Анжей Дуда предполагает, что россиянам могут запретить въезд в ЕС . Это может произойти в результате ответных санкций действия РФ. "Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться в тот порядок, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, — ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", — отметил Дуда. . 15:58 Зеленский заявил о том, что введение визового режима в Россию будет зависеть от дальнейших действий РФ. 15:56 Зеленский ответил на вчерашний ультиматум Путина. По его словам, Украине нужны гарантии безопасности. "Я хотел бы, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не секрет, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкертные уже сейчас", — сказал Зеленский. 15:43 Как сообщает ТАСС, Россия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. "Эвакуация персонала уже началась", – заявил представитель посольства в комментарии СМИ. 15:40 В Украине ужесточаются охрана стратегических объектов. Этим будут заниматься СБУ, Нацполиция, Нацгвардия и ГСЧС. В список объектов и мероприятий вошли: защиту объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории (Одесская область); Каховская гидроэлектростанция и местный судоходный шлюз (Херсонская область); стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового скопления людей (Днепропетровская область). Силовики просят граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах (особенно ведущих фото и видеофиксацию возле госучреждений и объектов критической инфраструктуры), о подозрительных транспортных средствах и беспилотниках (особенно возле критически важных объектов), о подозрительных предметах. 14:50 ЧП в Киеве: "Комендантский час не будет вводиться в принятие отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", — сказал мэр столицы Виталий Кличко. 14:45 В НБУ сообщили о том, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. "В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", — говорится в заявлении. 14:27 Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что режим чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. "Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", – сказал он. Но, по его словам, это позволит более эффективно действовать силовым структурам. 14:20 По информации РБК-Украина, заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться введение чрезвычайного положения в Украине, состоится в 17:00-18:00. Чрезвычайное состояние в Украине Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Украине вводится режим чрезвычайного положения . Он будет действовать во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. За это решение сегодня должна проголосовать Верховная Рада, заседание состоится в 17:00-18:00. Также Данилов сообщил, что список действующих ограничений каждая область сможет корректировать под себя, в зависимости от ситуации. "(Вводить будут, — ред.) в зависимости от ситуации. Обеспечивать безопасность при необходимости — это наша задача", — так прокомментировал Секретарь СНБО возможность введения комендантского часа. Также Данилов заявил о том, что военное положение в Украине будет введено в случае необходимости . Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, военное положение будет вводиться в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Подробнее о том, что такое чрезвычайное положение и которые могут ввести ограничения – читайте в материале РБК-Украина . Ужесточение мер безопасности в Украине Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки, свидетельствующие о скоплении российских войск у украинской границы со стороны Белоруссии . Они показали новые развертывания более 100 военных машин и десятков военных палаток. Также появился новый полевой госпиталь и несколько новых военных дислокаций. Кроме того, были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для опрокидывания танков, артиллерии и другой тяжелой техники. Фото: фото дислокации российских войск у украинских границ со стороны Беларуси (MaxarTechnologies) В то же время, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях вводятся дополнительные временные режимные ограничения . В частности, запрещено находиться в приграничной территории в ночное время, выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования, а также передвигаться по автомобильным дорогам, не внесенным в Общий реестр и ведущим к границе (всем кроме военных и силовиков). Кроме того, в Харькове на случай вторжения России сформировали два пояса обороны . "В городе работают группы спецназначения военной разведки. Очень неплохо работают. Сформированы два пояса обороны Харькова из военных. И 17 000 остаются на Харьков для наведения порядка", — сообщил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин. Путин признал "ЛДНР", получил официальное разрешение на ввод войск в ОРДЛО и поставил ультиматум Украине Президент РФ 21 февраля официально признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". После этого появились сообщения о вводе российских войск на оккупированные территории Донбасса, а очевидцы публиковали видео движения колонн техники по Донецку и области. Подробнее о том, как это происходило – читайте в текстовом онлайне РБК-Украина . На следующий день Путин получил уже официальное разрешение от Радфеда РФ на использование войск РФ за границей. Также он заявил, что Россия признает так называемые ЛДНР в пределах Донецкой и Луганской областей. В ходе своей пресс-конференции 22 февраля президент РФ поставил ультиматум Украине – мы должны отказаться от планов вступления в НАТО, а также признать Крым российским. Реакция мира на действия Путина Ряд государств и мировых лидеров после признания Путиным "ЛДНР" и ввода войск начали вводить санкции и ограничения против российских олигархов, компаний и банков. В частности, Германия приняла решение остановить сертификацию "Северного потока-2". А США наложили санкции на суверенный долг России , два банка и причастных к признанию "ЛДНР" лиц, элит и членов их семей