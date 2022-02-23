На фоне угрозы российского полномасштабного вторжения, после признания Кремлем «Л/ДНР» украинцы начали отказываться от русского языка.

Флешмоб в Facebook начался после сообщения известного архитектора Славы Бальбека, который в течение 38 лет общался на русском, однако сейчас решил полностью перейти на украинский язык. Пост оказался популярным и люди начали массово следовать примеру архитектора.

Среди тех, кто поддержал такое решение: музыкальный обозреватель Филипп Пухарев, основательница платформы бегового фандрейзинга Kind Challenge Татьяна Гринева, украинская телеведущая и основательница «Дикого Театра» Ярослава Кравченко, представители фонда «Таблеточки», кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, ведущий «Телевидение Торонто» Майкл Щур.

«Украинская правда» собрала ряд историй людей, которые переходят на украинский.

Известный российский журналист Юрий Дудь опубликовал пост, в котором выступил против войны с Украиной.

За сутки фонд помощи армии «Вернись живым» собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.