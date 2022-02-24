Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Они будут способны затормозить российскую экономику после того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях после того, как в начале этой недели был введен ограниченный начальный пакет, который некоторые критиковали как слабый ответ на признание Россией ОРДЛО. "Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных вовремя затормозить российскую экономику", — заявил Джонсон в телеобращении к нации. Он сказал, что Запад должен перестать полагаться на российские нефть и газ, которые дали президенту России Владимиру Путину контроль над западной политикой. "Наша миссия ясна: в дипломатическом, политическом, экономическом и, в конечном счете, военном плане эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна закончиться провалом", – добавил он. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала жесткие санкции против России после вторжения в Украину. Санкции должны взорвать экономику агрессора.