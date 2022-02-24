Из-за нападения России на Украину лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласуют жесткие санкции против РФ. Мероприятие должно ответить на агрессию "единственным и решительным образом". Об этом сообщил один из западных дипломатов. "Как мы уже говорили, союзники и партнеры введут жесткие санкции против России в результате этого нападения. Лидеры G7 собираются встретиться сегодня, чтобы согласовать это. Президент Путин выбрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", — отметил он. По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушение в результате нападения на Украину, и союзники и партнеры по НАТО ответят "единым и решительным образом". "Соединенные Штаты, безусловно, предоставят Украине больше оружия для самообороны. Мы можем ожидать оглашения новых санкций сегодня", — добавил он. Ранее сообщалось, что ЕС заморозит российские активы и закроет доступ Москве на финансовый рынок. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины.