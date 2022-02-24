С территории Беларуси по украинской территории выпущены 4 баллистические ракеты.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.
Он также пишет, что Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия по направлениям выдвижения противника. Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.
Ведутся бои за Гостомельским аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка:
«Призываю резервистов терробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов», — Валерий Залужный.
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией «ЛДНР» и началом ее вторжения в нашу страну сегодня.
«Укрзализныця» готова эвакуировать жителей ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области.
В Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫУкраина официально закрыла небо для самолетовВ УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ