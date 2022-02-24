Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. По его словам, эта "отвратительная и варварская авантюра Путина" должна потерпеть крах. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании. В частности, Джонсон, обратился к народу России и родителям военных армии-агрессора, прямо сейчас теряющих свои жизни. По словам политика, он не может поверить, что нынешняя ситуация происходит от их имени, и они действительно хотят получить статус изгнанников, которые такие действия точно гарантируют путинскому режиму. Также Джонсон поддержал украинский народ. "В этот непростой момент я говорю украинцам: мы с вами, молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне! И если впереди мрак, и пламя свободы горит не в полную мощь, я знаю, что оно все же снова воспламенится в Украине! Потому что, несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор покорит себе национальное чувство украинцев и их страстную веру, что Украина должна быть свободной", — сказал Джонсон. Также он заверил граждан Великобритании, что их правительство будет работать вместе с партнерами по всему миру столько, сколько потребуется, пока суверенитет и независимость Украины не восстановятся. К тому же, премьер-министр добавил, что этот акт бессмысленной и бездумной агрессии является нападением не только на Украину, но и атакой на демократию и свободу всего мира. Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна предоставит Украине больше оборонного вооружения. Также мы писали, что Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Читайте, что происходит сейчас.