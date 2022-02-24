Военные ВСУ жестко отражают нападение российских войск на Украину на всех фронтах, и кафиры терпят большие потери. Удалось перехватить переговоры солдат противника, которые шокированы таким отпором. Об этом 24 февраля рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский в своем Facebook. "Поделюсь небольшим секретом. Мы сейчас перехватываем очень много переговоров российских военных, которые просто в шоке от происходящего", — отметил он. Также в Нацгвардии рассказали, что вражеским войскам не удалось достичь поставленной им руководством РФ цели и оккупанты ожидали, что воины ВСУ будут сдавать оружие. "И они в шоке от собственных потерь", – сказал Старский и добавил, что речь идет о значительных потерях в живой силе и технике российских войск, о количестве сбитых самолетов. "Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор. На всех фронтах", — говорит офицер. В НГУ также отмечают, что сейчас в сети много дезинформации, и активизировались "фейкометы", поэтому следует доверять только официальным источникам.

Видео: в Нацгвардии рассказали о перехваченных переговорах российских военных Ранее мы писали, что задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца. Также сообщалось, что в Счастье военные ВСУ взяли в плен кафиров.