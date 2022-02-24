Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом говорилось в обращении Путина к россиянам.

«Мною принято решение о проведение специальной военной операции», — заявил Путин.

При это он заявил, что ее цель не оккупация Украины.

Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.

Напомним, накануне Путин получил разрешение российского парламента на применение Вооруженных сил России за пределами страны.

Взрывы слышны по всей Украине. В Киеве на Левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрыв, затем прогремели еще. В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов. Есть видео взрывов в Мариуполе, Херсоне, Одессе.

?? AIR SIREN SOUNDING MAINTENANT À KYIV — ABC NEWS -RAPPORTS NON CONFIRMÉS DE NAVIRES DÉBARQUANT PRÈS DE MARIUPOL. ????⚡ Mariupol pic.twitter.com/hAapMHYyfH — Jaime Horta ???⚛??☯?? (@JaimeHorta17) February 24, 2022