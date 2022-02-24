Государственная пограничная служба сообщает, что российская военная техника пошла на прорыв в Киевской области — войска пошли на прорыв государственной границы, техника пересекла пункт пропуска «Вильча».
Пограничниками вместе с украинскими военными принял бой.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.
Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией «ЛДНР» и началом ее вторжения в нашу страну сегодня.
«Укрзализныця» готова эвакуировать жителей ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области.
В Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.ПУТИН ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЛЫШНЫ ВЗРЫВЫУкраина официально закрыла небо для самолетовВ УКРАИНЕ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ