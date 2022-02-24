В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиции пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб.

«Информация о других жертвах устанавливается», — официально от МВД.

«С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось Госпогранслужбой, агрессия России произошла сегодня около 5.00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Напомним, в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», — сообщает ГСЧС.

