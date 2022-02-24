Путин ввел войска в Украину и начал операцию в Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были склонны к ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники. О том, что сейчас происходит в Харькове, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, связанную с транспортом, объектами инфраструктуры читайте – в текстовом онлайне РБК-Украина. 16:00 мэр Харькова Игорь Терехов после перекрытия метро на станции "Университет" обратился к спрятавшимся там людям. Он попросил оставаться в подземке и помогать друг другу. "Ситуация, которая есть сегодня – бронетехника, танки стоят в районе Окружной дороги. Есть потери в украинской армии, есть потери у россиян. У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена" и попросил вас всех спуститься. В 15:00 не произошло. Здесь самое безопасное место. Сейчас я попрошу, чтобы нам все коммунальные службы организовали еще сюда доставку воды, какой-нибудь пищи, какие-то таблетки. Вы сами понимаете, что сегодня зона обороны держится", — сообщил городской голова. 16:00 В харьковский экопарк (Фельдман экопарк) попали пять снарядов. Сообщается, что убиты и ранены животные. 14:32 Олег Синегубов, глава Харьковской облгосадминистрации, обратился к жителям Харьковщины с просьбой слушать сигналы оповещения "Внимание! Жители Харьковщины, будьте особенно осторожны! Внимательно слушайте сигналы оповещения. В случае опасности — найдите место укрытия рядом с вами, по возможности — бомбоубежища, подземные паркинги, метрополитен и другие", — написал он. Чиновник опубликовал фото бомбоубежищ: 14:05 Активист Сергей Стерненко показал фото неразорвавшегося снаряда в центре Харькова. "Харьков. Впереди университет Каразина. Позади студенческие общежития", — написал он. 14:00 Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко призвал жителей города сохранять спокойствие. "В Харькове нет отключений, давление воды понижено, метрополитен работает", — отметил он. 12:25 Антон Геращенко опубликовал фото пострадавших в Чугуеве 11:20 По сообщению советника офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга, под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. "Строковики Национальной гвардии Украины, солдаты, не изучавшие ведение общевойсковых боев, и являющиеся 18-летними ребятами, подвели четыре танка Вооруженных сил РФ. Что является вообще-то подвигом по военным меркам", — заявил он. 10:55 Стало известно из информации ГСЧС, что в Чугуеве возник пожар в многоквартирном доме в результате вражеских обстрелов. Погиб ребенок. "24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении. В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей. В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет его ликвидация. 10:50 В результате военной бомбардировки страной-агрессором мирного украинского города Чугуев, при исполнении своих служебных обязанностей погибла диспетчер аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгаз" Светлана Пикало. Об этом сообщили в ведомстве. Три работника газовой компании в состоянии средней тяжести доставлены в больницу. 10:35 Возле ВВС "Дергачи", Харьковская область, начался минометный обстрел, сообщили в Нацполиции. 10:19 По информации Генштаба ВСУ, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов. 10:08 Советник офиса президента Алексея Арестовича сообщил, что противник по двум направлениям вклинился на расстояние до 5 км. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской областей. 9:27 По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, по пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами Смерч. Сейчас информация о погибших и раненых уточняется. 09:10 УЗ сообщила об остановке движения поездов в Харькове . "С целью безопасности внесены изменения в движение поездов: №10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев-Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель-Новоалексеевка следуют ст. Федоровка №44 Ивано — Франковск-Киев остановлено за ст.Ирша№112 Киев — Авдеевка остановлены по ст.Покровск. Поезда в Харьков временно остановлены." – сообщила Укрзализныця. 09:00 Как сообщает МВД, наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, дальше движется военная техника. Техника РФ прошла украинскую границу в Харьковской, а также Черниговской, Сумской, Луганской областях. 06:03 по сообщению, советника главы МВД Антон Геращенко, Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Харькове, Киеве, Днепре. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои,