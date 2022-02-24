Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвала две тактические цели Российской Федерации в отношении украинского государства. Это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг советника главы ОП.
По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, Киеве и Харькове.
«Забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны», — назвал Подоляк две тактические цели РФ.
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