Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Решение приняли из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает «Украэрорух»:

«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства».



Путин официально объявил о проведении спецоперации против Украины — по всей стране череда взрывов (бьют по объектам инфраструктуры и военным целям).