«Укрзализныця» готова эвакуировать жителей ряда городов.
24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
Луганская область:
Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
Донецкая область:
Два состава будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.
Одесская область:
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
По соображениям безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.
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