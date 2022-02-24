"Укрзалізниця" эвакуирует всех желающих граждан из Луганской, Донецкой и Одесской областей. За 4 часа предприятию удалось вывезти 7615 человек из опасных зон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал "Укрзализныци". "Укрзализныця" эвакуирует людей из ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. Обнародованы цифры уже эвакуированных граждан. Мариуполь 1724 Попасная 362 Бахмут 280 Лисичанск 2534 Константиновка 1908 Авдеевка 228 Покровск 579 Всего с 13 часов вывезено 7615 человек. Раньше мы писали, что сейчас происходит в Одессе.